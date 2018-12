Al via questa mattina il primo degli otto moduli di aggiornamento professionale destinato agli operatori di Polizia Locale, inseriti nella nuova area formativa pensata per gli enti locali inaugurata dalla nuova Direzione dell’Università Civica.

Il corso è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Agenti e Sottufficiali delle Polizie Locali, presieduta dal Dott. Alessandro Marchetti e riconosciuta dalla Regione Lazio.

In formazione, a titolo gratuito, anche alcuni appartenenti al corpo di Polizia Locale di Nettuno, con piena soddisfazione del Comandante Antonio Arancio che ha abbracciato l’iniziativa anche in un’ottica di efficacia ed economicità dei servizi e delle risorse esistenti nel nostro Comune. “Ringraziamo i Comuni dei Castelli Romani che hanno aderito alla nostra offerta formativa accordandoci fiducia – commentano il presidente dell’Unicivica Roberto fantozzi e il direttore Chiara Di Fede – Ci auguriamo che questo sia il primo passo per rendere la nostra città, attraverso l’Università Civica, punto di riferimento per gli enti locali per la formazione qualificata“.