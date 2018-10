Nettuno, discarica abusiva in via Firenze

Quando l’inciviltà non ha limiti. Accade in via Firenze nella zona di via Lombardia a Nettuno, dove sistematicamente si forma una discarica di rifiuti di vario genere. Sacchi su sacchi, buste su buste. Con l’umido che marcisce sotto il sole e attira mosche a non finire. Insomma, uno schifo. Una discarica evidentemente creata dai residenti della zona. Ma quello che più sconcerta è che questa discarica si forma sul piazzale antistante alla postazione del servizio 118, alla sede dell’Andos e a ridosso della scuola elementare. Senza rispetto.