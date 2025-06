Lavori di escavo sui fondali del porto di Anzio, finalmente è arrivata la draga

È arrivata questa mattina nelle acque del porto di Anzio la draga che nei prossimi giorni dovrà seguire il primo step dei lavori di escavo per rimettere in sicurezza i fondali del canale di entrata e uscita dal bacino. Questo primo intervento prevede la rimozione di circa 2500 metri cubi di sabbia a partire dal molo di sud-est per un larghezza di 30 metri e una profondità di 4 metri. Si tratta della prima parte di un intervento minimo in grado di tracciare una rotta più sicura per i natanti; terminati questi lavori ne seguiranno subito altri che invece prevedono la rimozione di altri 25.000 metri cubi di sabbia. Un intervento massiccio che, alla fine, dovrebbe rimettere in sicurezza una vasta area dei fondali del porto a garanzia della navigazione. Era dallo scorso ottobre che i pescatori della flottiglia peschereccia stavano sollecitando i lavori di escavo. Che sono stati finanziati con un milione di euro della regione Lazio. Anche se il bacino è regionale, la regione stessa ha dato mandato al Comune di Anzio di avviare e gestire le procedure per l’aggiudicazione degli appalti relativi ai due escavi.