Scene da film questa notte a Nettuno dove un uomo alla fine alla guida di una Renault Captur rubata a Roma è riuscito a sfuggire alla polizia dopo un lungo inseguimento e che si è concluso con un incidente in via Lombardia. È iniziato tutto intorno alle 2,30 quando l’uomo non si è fermato ad un posto di controllo della polizia. Ne è scaturito un lungo inseguimento con la volante a tallonare l’auto rubata. In via Lombardia il conducente in fuga ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro un muretto. Ma prima ancora che gli agenti intervenissero per bloccarlo, ha avuto la forza di uscire dall’abitacolo, inoltrarsi nel parco Palatucci per poi gettarsi nel fossato del fosso Loricina e fuggire lungo la massicciata in direzione della Seccia. Sull’auto non è stato trovato nulla di compromettente. La polizia sta esaminando numerose registrazioni delle telecamere di controllo disseminate lungo il percorso dell’inseguimento per avere elementi utili a risalire all’identità del ladro di auto.