Interventi di efficienza energetica: la regione Lazio finanzia 1,5 milioni di euro per due scuole di Nettuno

Un milione e 485mila euro per la realizzazione di interventi di efficienza energetica per due scuole del territorio sono stati finanziati dalla regione Lazio a favore del comune di Nettuno. Su proposta dell’Assessore ai Lavori pubblici Luigi Iannone a febbraio la giunta comunale guidata dal Sindaco Nicola Burrini aveva deliberato un progetto di adesione al Bando regionale per “il sostegno agli interventi di efficienza energetica e realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili – edifici pubblici”, presentando un progetto di interventi su due plessi scolastici comunali, ed entrambi hanno ottenuto i fondi richiesti.

A seguito di una dettagliata ricognizione sulle esigenze dei plessi scolastici erano stati presentati due progetti: uno per la scuola primaria Santa Maria Goretti in via Capo Teulada per 807,639.00 euro e un altro per la scuola primaria di via Camogli per 678,126.00 euro. Entrambi i progetti sono stati finanziati.

Gli interventi programmati sono finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici pubblici esistenti, alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo dell’edificio pubblico.

Il plesso di via Camogli, dopo 30 anni, è stato anche allacciato alla rete fognaria, e a breve verranno terminati i lavori di realizzazione della nuova mensa.

“A poche settimane dal nostro insediamento – spiega l’assessore Luigi Iannone – con gli uffici comunali abbiamo studiato con grande impegno una serie di bandi per migliorare la situazione di alcuni plessi scolastici in cui abbiamo riscontrato una serie di problemi. Oggi siamo felici di annunciare che abbiamo ottenuto un finanziamento importante per migliorare in maniera decisiva la situazione in via Teulada e in via Camogli”.

“Il nostro impegno per la sicurezza e l’efficientamento delle scuole comunali è massimo – precisa il Sindaco Nicola Burrini – stiamo cercando di reperire tutti i finanziamenti possibili per intervenire su ogni situazione. Grazie agli uffici per l’impegno in questa direzione”.