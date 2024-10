L’appuntamento è per domenica 20 ottobre al PalaRinaldi a partire dalle ore 16, quando andrà in scena la sfida tra le padrone di casa

dell’Onda Medical Sangallo e le avversarie della Futura Terracina. Sarà l’esordio casalingo della squadra tra le mura amiche nel suo secondo campionato di B2: per questo la società chiama il pubblico a sostenere le ragazze del coach Davide Garzi con l’obiettivo di regalare nuove soddisfazioni dopo la grande cavalcata dello scorso anno, in cui i playoff sono mancati per un soffio. La stagione è in realtà già iniziata nel migliore dei modi, grazie alla vittoria ottenuta nello scorso fine settimana nella trasferta toscana contro il Giorgio Peri Grosseto, superato per 3 a 1. Le anziati hanno subito messo le cose in chiaro nel corso del… Continua a leggere l’articolo cliccando e sfogliando GRATIS di seguito il nostro settimanale online: