Fratelli d’Italia di Nettuno chiama a raccolta movimenti e partiti per un nuovo inizio

Prime mosse ufficiali anche nel centrodestra per le prossime elezioni comunali di Nettuno. A fare il primo passo è Fratelli d’Italia, attraverso una nota firmata dal suo commissario cittadino Massimiliano Rognoni. Ancora nessun nome riguardo le candidature, ma una sorta di chiamata a raccolta nei confronti di società civile, movimenti e partiti vicini.

“La nostra città sta attraversando una profonda crisi, segnata anche da un’instabilità politica che ha minato la fiducia dei cittadini nelle istituzioni – scrive Rognoni – è ora di voltare pagina e costruire un futuro migliore, insieme ai cittadini, dando discontinuità con pratiche lontane dall’aspettative dei cittadini. Come Fratelli d’Italia ci poniamo l’obiettivo di rappresentare una discontinuità con pratiche, stili e comportamenti che sono stati dannosi e imperdonabili. Fratelli d’Italia ritiene quindi doveroso rivolgere un appello ai molti movimenti di cittadini, che in questi mesi si sono organizzati per partecipare al prossimo appuntamento elettorale ed anche alle altre forze politiche per realizzare insieme un percorso per il governo della città. Basandosi su regole e patti che sappiano rivolgersi ad una platea più ampia e attenta di interlocutori, allo scopo di presentare un programma concreto, da affidare a persone in possesso di competenze, esperienze e indiscutibile moralità e trasparenza“.

Secondo Rognoni c’è quindi la necessità di voltare pagina dando un nuovo impulso attraverso l’ingresso di forze fresche: “Perché un nuovo inizio? Un nuovo inizio per cercare di portare avanti un nuovo percorso, nel senso della condivisione e della partecipazione – spiega il commissario di Fratelli d’Italia – per puntare a un vero rinnovamento e a un concreto rilancio dell’azione politica è indispensabile anche aprire le porte a nuove energie, a competenze diverse: la priorità assoluta e’ quella di essere sempre più vicino ai territori e alle istanze. In tal senso, e’ fondamentale l’ascolto, il confronto e il contributo di tutti, per cercare di dare risposte alle necessità delle comunità per prendere decisioni che siano vicine alle reali esigenze e non calate dall’alto“.

Per Fratelli d’Italia, quindi bisogna allargare il campo: “Vogliamo costruire una coalizione ampia e inclusiva, che coinvolga movimenti civici, associazioni, e tutte le forze politiche che condividono la nostra visione per una città più trasparente, efficiente e partecipata. E soprattutto – aggiunge Rognoni – con un programma concreto, che abbia come priorità l’interesse della collettività: Metteremo al centro dei nostri impegni temi come la partecipazione dei cittadini, la valorizzazione del territorio, lo sviluppo sostenibile, la tutela dell’ambiente e la promozione della cultura. E lo vogliamo fare anche attraverso incontri con la cittadinanza, associazioni, proprio perché ognuno può e deve fornire il proprio contributo, anche con nuove proposte“.

Aprire al nuovo, quindi, in attesa di trovare l’unione di intenti verso un nome che possa essere messo al centro del progetto: “Il nostro progetto sarà portato avanti da persone competenti e oneste: affideremo le responsabilità amministrative a figure di grande esperienza e integrità morale, in grado di guidare la città verso un futuro migliore. L’appello alla cittadinanza Cittadini di Nettuno, è arrivato il momento di dire basta! Non possiamo permettere che la nostra città continui a essere governata da chi ha dimostrato di non essere all’altezza. Unisciti a noi in questa sfida! Insieme – conclude Rognoni – possiamo costruire una Nettuno più vivibile, più prospera e più felice, attraverso confronto e partecipazione Per una Nuova Nettuno“.