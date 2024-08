Continua a mietere successi Maria Vittoria Arseni. La velista anziate, in forza al Tognazzi Marine Village, conquista la medaglia d’argento nella categoria Under 19 al Campionato Europeo giovanile ILCA 6 di Bangor (Irlanda del Nord), sfiorando l’oro dopo una regata molto combattuta nell’ultima prova contro una fortissima Ucraina. Maria Vittoria Arseni si fregia quindi anche del titolo di vice campionessa europea Under 19 a distanza di poche settimane dalla medaglia d’oro vinta al Campionato del Mondo Youth World Sailing sul Lago di Garda. Ricordiamo inoltre anche la conquista del titolo Mondiale nella classe olimpica ILCA 6 Under 19 avvenuta a gennaio nelle acque argentine del Mar del Plata. C’è da aggiungere infine una medaglia d’oro all’Italia Cup in primavera e il quinto posto al Campionato del Mondo Under 21 in Portogallo nello scorso mese di luglio.