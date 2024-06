Giochi e videogames online, cosa attendersi nella seconda metà del 2024

Quello che ci attende è un secondo semestre di 2024 davvero molto interessante, in particolare per chi ama il mondo dei casinò online e dei videogames. Da un lato c’è l’iGaming, con i nuovi casinò online (elencati nel link appena inserito) che si apprestano a catturare le attenzioni degli appassionati con innovazioni importanti da un punto di vista tecnologico, come la realtà aumentata, l’AI e anche nuovi metodi di pagamento; dall’altro c’è il mondo dei videogames che attende con trepidazione l’uscita di titoli come “Luigi Mansion 2: Dark Moon HD”, “Shin Megami Tensei V: Vengeance” e “Destiny 2: La Forma Ultima” per citarne alcuni.

Il 2024 si è confermato fino a questo momento un anno molto positivo per il settore dei casinò online, che si stima registri una crescita intorno al 12% e un giro d’affari multimilionario. Infatti stando agli ultimi dati raccolti, il settore dei casinò online ha chiuso il mese di aprile con una spesa degli italiani di 214,5 milioni di euro. Con un giro d’affari così enorme, è anche facile pensare che crescano sempre più i siti di casinò e che migliorino l’esperienza di navigazione per gli utenti, magari sfruttando anche nuove promozioni o novità di fruibilità. Infatti sono attese nuove funzionalità nei prossimi tempi, come quelle che potrebbero riguardare i Live Casino, rendendo sempre più personalizzata l’esperienza VIP.

Tra le novità più attese ci dovrebbe essere quella della realtà aumentata: grazie a questa tecnologia, utilizzando dei visori, sarà possibile riprodurre il casinò fisico e far giocare gli appassionati comodamente seduti sul divano di casa propria. Dato che ormai fa parte della nostra vita, è facile pensare che questo tipo di tecnologia vada a braccetto con l’Intelligenza Artificiale, così da studiare il modo di giocare dell’utente e rendergli l’esperienza di gioco sempre più personalizzata. Ovviamente le novità non finiscono qui, perché si cominciano ad usare per ricaricare i conti anche le criptovalute; questa nuova formula risulta essere più conveniente visto i minori costi di transazione e più sicura grazie all’integrazione con la tecnologia blockchain.

I videogames più attesi di questa seconda parte dell’anno

Ed eccoci arrivati alle novità dei videogames in uscita nella seconda metà del 2024. Gli appassionati potranno godersi tante novità così, se proprio non si abbia voglia di fare una gita fuoriporta, si potrebbero trascorrere ore con amici davanti ad una console o un pc, oppure giocare solo per vincere e divertirsi. Partiamo con Luigi Mansion 2: Dark Moon HD; si tratta di un gioco per console e torna uno dei personaggi più famosi del gaming, Luigi appunto fratello di Mario, chiamato ad esplorare diverse ville per provare a catturare i fantasmi che le infestano e recuperare i frammenti della Luna Oscura.

Shin Megami Tensei V: Vengeance invece è disponibile sia per pc che per console ed è un’edizione ampliata del celebre gioco di ruolo Shin Megami Tensei V, originariamente pubblicato nel 2021. La novità è l’introduzione di una nuova trama denominata “Canon of Vengeance”, che ha alla base una narrazione drammatica incentrata sulla vendetta e sulla redenzione.

Destiny 2: La Forma Ultima (disponibile sia per pc che per console) è invece un’estensione che introduce i giocatori in un mondo deformato, dove la realtà è calcificata in un incubo, all’interno del quale i guardiani dovranno affrontare nuove sfide, esplorare ambientazioni inedite e scoprire tutti i segreti di questa pericolosa avventura. Concludiamo questa analisi con Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, sequel di “Monster Hunter Stories”, anch’esso disponibile sia per pc che per console. La trama ruota intorno a un uovo misterioso dal quale si dice possa far nascere un mostro capace di portare distruzione al mondo, e lo scopo del protagonista è proprio quello di salvare il mondo.