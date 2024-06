Nettuno, la magia dei parchi con le foto e il video di Renzo Mastracci

Sabato 15 giugno alle 19 presso la sede di Baraonda Associazione di Resistenza Culturale in via Santa Maria 26/28 a Nettuno, sarà proiettato il video-mostra

“La magia dei parchi che non ti aspetti”, Tor Caldara, Bosco di Foglino, Parco Nazionale del Circeo. Le foto e il video sono a cura di Renzo Mastracci e Massimo Mezza.

Dagli spettacolari tramonti sul mare a ridosso del ribollire delle sorgenti naturali di acqua sulfurea nella Riserva Naturale Regionale di Tor Caldara ad Anzio, ad uno dei più bei stagni costieri del Lazio – il Vallone Cupo immerso nel verde del Bosco di Foglino a Nettuno, che è zona speciale di conservazione – alla chilometrica duna fra mare e laghi che culmina nel magnifico promontorio del Parco Nazionale del Circeo.

Ambienti costieri a sud di Roma di cui – in questa mostra videofotografica – scopriremo anche abitatori segreti (a volte microscopici come il Triops, raro fossile vivente rimasto in pochissime aree tra cui gli stagni di Foglino) che solo occhi pronti a cogliere l’insolito possono vedere.

Poi l’eleganza dei grandi migratori come i fenicotteri, le spatole, le gazzette al Circeo e tanti altri esemplari del mondo animale – oltre agli uccelli anche anfibi, insetti, mammiferi – che vivono a pochi passi da noi.

Così come la flora, con le sottili orchidee selvatiche, i funghi multiformi, gli alberi fra cui il sole gioca con riflessi di luce.

Un evento per capire un po’ di più il territorio che viviamo… non mancate l’appuntamento

Per info @ e prenotazioni 377 5298811 – 339 3957722

https://ilgranchio.it/wp-content/uploads/2024/06/20242106_granchio23.pdf