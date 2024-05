Blitz alla piazza di spaccio di Lavinio stazione: sequestrata droga e arrestate quattro persone

Prova di forza della polizia di Stato che, su disposizione della Questura di Roma, ieri sera ha effettuato un blitz antidroga nella piazza di spaccio di Lavinio Stazione, da tempo al centro della cronaca. Uomini del commissariato di polizia di Anzio, del Reparto mobile, del Reparto prevenzione crimine, della polizia ferroviaria e dell’Unità cinofila, in tutto cinquanta agenti, hanno setacciato la zona della stazione dalle 21 alle 24. Un’operazione molto delicata che ha portato al sequestro di 200 grammi di hashish: la droga era nascosta sia nei cespugli lungo la ferrovia, che addirittura nell’incavo del box delle macchinette automatiche che vendono le bibite. In questo caso è stato uno dei cani dell’Unità cinofila a scoprire la droga che era lì occultata. Durante l’operazione sono stati arrestati quattro cittadini di origine maghrebina: due sono finiti in manette con l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti, gli altri due per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nell’operazione sono state controllate quaranta autovetture ed identificate novanta persone; di queste venti erano stranieri, diciotto dei quali con precedenti penali. La polizia ha anche eseguito controlli su attività commerciali nella zona della stazione: in due casi i titolari sono stati multati perché non in regola con le autorizzazioni amministrative che dovranno o comunque presentare nelle prossime ore negli uffici del Conmissariato ad Anzio.