Antonio Albanese e Riccardo Milani al cinema Lux di Aprilia

In uscita nelle sale italiane il 28 marzo, il film “Un mondo a parte” sarà proiettato in anteprima al Cinema Lux di Aprilia martedì 26 marzo, alle 21,30.

Saranno presenti in sala il regista del film, Riccardo Milani, e il protagonista, Antonio Albanese.

“Un mondo a parte” racconta di un maestro elementare che, dopo 40 anni di insegnamento nella giungla romana, sembra aprirsi una nuova vita facendosi assegnare un ruolo in una scuola composta da un’unica pluriclasse, con bambini dai 7 ai 10 anni, nel cuore del Parco

Nazionale d’Abruzzo.

Grazie all’aiuto della vicepreside Agnese e dei bambini, supera la sua inadeguatezza metropolitana e diventa uno di loro. Quando tutto sembra andare per il meglio però, arriva la notizia che la scuola, per mancanza di iscrizioni, a giugno chiuderà: inizia così una corsa contro il tempo per evitarne la chiusura in qualsiasi modo.

“Ho maturato questo film in decenni passati nei piccoli centri montani d’Abruzzo, – dichiara Milani – dopo aver visto queste comunità svuotarsi passando, nel tempo, da 3000 a 1000 a 300 abitanti, e le loro scuole chiudere. Un giorno d’inverno di due anni fa, sono entrato in una scuola chiusa da tempo. Banchi accatastati, computer vecchi, un gelo che arrivava allo stomaco e, nella persona che mi aveva aperto la porta e guidava nel giro, la totale e serena. rassegnazione a un destino inevitabile. Conosco bene quella rassegnazione e come sia sempre stato complicato, qui, togliersela di dosso per provare ad essere protagonisti del proprio destino: è stato in quel momento che è cominciato “Un mondo a parte” e in quella scuola abbandonata abbiamo girato tutto il film facendole, per un paio di mesi, riprendere vita. E ho cominciato con la consapevolezza che in queste piccole comunità di tutto il nostro Paese (il famoso paese reale di cui spesso parliamo ma che, ancora più spesso, non conosciamo), sta piano piano affacciandosi una consapevolezza di cambiamento.”

Co-protagonista del film è Virginia Raffaele insieme ad un nutrito cast composto da figure professionali locali e abitanti di Pescasseroli che hanno vissuto la tematica in prima persona e hanno dimostrato grande spirito di immedesimazione e partecipazione passionale.

Milani e Albanese saranno a disposizione in sala per rispondere alle domande del pubblico.

I biglietti per la proiezione sono acquistabili sul sito ufficiale del multisala: www.luxaprilia.it

Il Cinema Lux Aprilia si trova in via Pontina km 45.700.