Nettuno, aggredito e picchiato in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, vittima un 32enne

Un trentaduenne è stato circondato e aggredito a calci e pugni da tre persone l’altra notte in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a Nettuno. L’uomo aveva trascorso la serata in un locale di via Carlo Cattaneo e intorno alla mezzanotte si stava avviando verso la propria auto per tornare a casa. All’altezza dei giardini della piazza è stato avvicinato da tre persone che lo hanno circondato e aggredito. La vittima ha cercato di difendersi, ma è stato inutile: dopo essere stato scaraventato in terra, gli aggressori lo hanno picchiato. Nel pestaggio ha riportato la frattura del setto nasale ed un vasto ematoma alla nuca. Gli aggressori sono quindi fuggiti senza rubargli nulla. Dopo essersi ripreso, con l’aiuto di un amico nel frattempo arrivato sul posto ha dato l’allarme. In piazza Cavalieri di Vittorio Veneto è intervenuta la polizia che ha soccorso l’uomo e dato l’allarme alla 118.

L’aggredito è stato trasferito in ambulanza all’ospedale “Riuniti” di Anzio e Nettuno. Ascoltato dalla polizia ha riferito di non conoscere i propri aggressori, di non sapere i motivi di quel gesto, ma si è detto sicuro che a picchiarlo siano state almeno tre uomini. La vittima ha ricostruito i momenti precedenti l’aggressione, raccontando di aver trascorso la serata in un locale di via Carlo Cattaneo in compagnia di amici. I poliziotti si sono recati nella via dei pub per cercare di capire se l’aggressione fosse collegata a qualche episodio. E’ quindi emerso che poco prima della mezzanotte, proprio sulla via dei pub, c’era stato un litigio tra alcuni giovani. Una storia che non aveva avuto strascichi violenti. Gli investigatori stanno cercando di accertare se l’uomo aggredito possa essere stato coinvolto in quella lite e in un secondo momento picchiato.