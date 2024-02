Alessandro Mercuri si è laureato campione d’Italia. Ai Campionati Italiani Cadetti che si sono svolti a Torino il 10 e 11 febbraio (450 partecipanti), l’atleta anziate, della società nettunese TDK Pezzolla, sale sul gradino più alto del podio nella categoria Cinture Rosse -57kg. Ha battuto in finale Alelssio Rossetti della Società Sportiva Lazio Taekwondo. Ovviamente è grande la soddisfazione di Alessandro Mercuri per aver conquistato a 14 anni questo successo. Dopo anni di allenamento e preparazione – ha dichiarato –finalmente sono arrivato a combattere per la prima volta nei campionati italiani. La finale è stato un incontro più faticoso dei precedenti ma ero pronto mentalmente e atleticamente e questo grazie a ogni membro della palestra TKD Pezzolla per l’aiuto ricevuto durante gli allenamenti. Devo ringraziare soprattutto il mio maestro Marcello Pezzolla. Senza di lui in questo momento non sarei nemmeno arrivato fino a qui. Ha sempre creduto in me e mi ha spinto a fare sempre del mio meglio. Ringrazio anche i miei genitori che mi hanno sempre supportato e sopportato. È stata un esperienza unica e mentre per molti questo potrebbe sembrare l’obiettivo finale, io lo vedo solo come l’inizio di un viaggio molto lungo“.