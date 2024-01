Sulla Capo d’Anzio, il Pd chiede l’intervento del ministro dell’Economia Giorgetti

Alla luce della grave situazione sulla gestione della società Capo d’Anzio che gestisce il porto, ventidue senatori del Partito democratico, primo firmatario Walter Verini, hanno presentato una interrogazione al Ministro Giancarlo Giorgetti per chiedere “se non ritenga di far svolgere – si legge nell’interrogazione -, per quanto di competenza e nel rispetto delle norme, ulteriori verifiche ed accertamenti trattandosi di una spa il cui 61% e detenuto dal Comune di Anzio anche al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di partecipazione di un Comune una siffatta società per azioni”.

Una presa di posizione condivisa dalla consigliera regionale del Pd Marta Bonafoni, presidente della XIII Commissione consiliare Trasparenza. “La situazione in cui versa la società Capo d’Anzio, partecipata al 61% dal Comune di Anzio, merita un’attenta analisi e accertamenti da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – spiega Bonafoni, – La società, costituita ormai più di 20 anni fa per la realizzazione e la gestione del nuovo porto della città, versa ormai in condizioni più che critiche, visto l’enorme indebitamento. Situazione peraltro descritta anche dall’amministratrice Cinzia Marzoli che ha evidenziato il rischio di non poter più garantire la continuità aziendale. La Capo d’Anzio ha già contratto numerosi debiti anche con la Regione Lazio, per la realizzazione del canale di accesso al porto”.