Aperte le iscrizioni per il corso di Guardie zoofile regionali promosso da “Le Aquile”

Si sono aperte da pochissimo tempo le iscrizioni per il corso di Guardie zoofile regionali, che si svolgerà a partire dal mese di marzo e che mira alla formazione di volontari pronti a impegnarsi alla lotta al randagismo. Il corso, promosso dalla squadra della Protezione civile e delle Guardie zoofile “Le Aquile“, si svolgerà ad Anzio e verrà eseguito in collaborazione con l’Accademia Kronos e ai medici veterinari dell’Asl Roma 6 e della Regione Lazio.

“Quotidianamente, riceviamo segnalazione per maltrattamento e malgoverno. I nostri interventi sono immediati in quanto disponiamo di operatori che svolgono le attività associative tutti i giorni. Stiamo cercando di creare sul territorio una sorta di pronto intervento per essere un valore aggiunto di quanto di buono già fanno le amministrazioni ed enti istituzionali dei vari comuni. Abbiamo bisogno di personale e siamo pronti a formarlo“, ha dichiarato Salvatore Lupoli, proprio oggi promosso come vice presidente dell’associazione “Le Aquile“. “Sono onorata di essere affiancata da chi riveste un incarico importante nella nostra associazione nelle attività di Polizia amministrativa circa la lotta contro il randagismo – ha dichiarato la presidente Sara Mastrantoni riguardo alla nuova figura in carica – La sua esperienza porterà benefici a livello di Protezione Civile, che oggi nel nostro territorio necessità di una elevata organizzazione, dato i rilevanti cambiamenti climatici, per essere pronti all’emergenza e per essere un buon supporto per la città“.