Nettuno, di nuovo operativo il posto mobile della Polizia stradale

Dall’inizio della settimana è di nuovo operativo, e lo sarà fino a settembre, il Posto Mobile estivo della Polizia Stradale (curato dalla sottosezione di Albano, dall’ispettore Carmine Calabrese) sul Litorale romano e pontino. Già in questi giorni i controlli hanno portato ad elevare alcune sanzioni per irregolarità stradali varie, alcuni fermi amministrativi per auto senza assicurazione e altrettante per mancanza di revisione. Gli agenti della Polstrada – che arrivano da Albano, Roma e altri distaccamenti del Lazio – hanno fermato un camion frigo che trasportava carne non conservata adeguatamente secondo gli standard di refrigerazione imposti dalle leggi vigenti. Il successivo intervento degli ispettori e dei veterinari della Asl Roma 6 ha poi valutato e validato la procedura di sequestro della carne destinata ad alcuni locali e macellerie della zona, per circa 160 kg . Sono state elevate le relative verbalizzazioni amministrative a carico dell’autotrasportatore un italiano del posto di circa 50 anni. Le pattuglie della Stradale lungo il Litorale saranno in servizio H24 in moto e con la volante di pronto intervento sul territorio che va da Nettuno al Circeo e da Anzio, Ardea, Pomezia e Ostia, una quindicina gli agenti impegnati per i mesi estivi.