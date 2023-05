Calcio a 5 – Serie A2, Claudio Giuliani è il nuovo allenatore dell’Adj Città di Anzio

Nella mattinata di oggi, venerdì 26 maggio, l’Adj Città di Anzio ha annunciato il nome del nuovo allenatore. Si tratta di Claudio Giuliani, ex tecnico dell’SPQV Velletri e della rappresentativa Under 17 del Lazio. Il mister si è presentato attraverso le pagine social (Facebook, Instagram) del club: “Sono molto felice di essere il nuovo allenatore dell’Adj Città di Anzio, una piazza ambita dove sarebbero voluti venire un po’ tutti. Ringrazio la società in tutti i suoi effettivi per la fiducia dimostrata che spero di ripagare sul campo. Vengo qui ad Anzio con l’intento di continuare l’ottimo lavoro svolto dal mister Di Fazio e tutto il suo staff. Lavoreremo sodo per imporre il nostro spirito. Non vedo l’ora di mettermi a lavoro e dare la mia impronta alla squadra. Voglio un team battagliero, che dovrà vendere cara la pelle su tutti i campi, fino all’ultima goccia di sudore, per non avere poi nessun rimorso. Solo il tempo e i risultati diranno se il percorso che faremo sarà stato quello giusto”.

In collaborazione con l’addetto stampa dell’Adj Città di Anzio, Nicholas Di Stefano