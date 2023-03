Adj Città di Anzio, il portiere Davide Neroni farà parte della rappresentativa del Lazio al torneo delle regioni

Grandissima soddisfazione per il giovane portiere dell’Adj Città di Anzio Davide Neroni che, convocato dal mister Claudio Giuliani, farà parte della rappresentativa under 17 del Lazio al torneo delle regioni (la manifestazione si svolgerà in Veneto dal 31 marzo all’8 aprile). Il giocatore ha commentato la notizia attraverso le pagine social (Facebook, Instagram) del club anziate: “Non mi sarei mai aspettato di far parte della rappresentativa. Dal primo raduno ho dato sempre il massimo con la speranza di potercela fare e questa convocazione sarà uno stimolo per crescere e migliorare ancora di più. Ringrazio il Città di Anzio, il mister e tutti i preparatori dei portieri che mi hanno messo nelle condizioni di puntare in alto e realizzare questo sogno”. La società del nostro territorio, infine, ha fatto il più sentito in bocca al lupo a Davide Neroni.