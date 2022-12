Ha retto solo il primo tempo, poi la gara è stata tutta di marca del Brescia. Alla fine l’Anzio perde con il risultato di 20 a 7. Un incontro difficilissimo come era previsto. I biancazzurri nel primo quarto dopo un 3 a 0 passivo riescono ad andare in gol con Lapenna in superiorità numerica. Poi dopo la rete di Kharkov (4-1), Cuccovillo porta il punteggio sul 4-2 con il gol in superiorità numerica. Il primo parziale finisce 5-2. Da quì esce fuori tutta la potenza del Brescia che prende sempre di più il largo fino a vincere il match. Tra le note il rigore parato dal giovane portiere anziate Leoni ad Alesiani (sul punteggio di 16-5). Il campionato di fermerà per la sosta natalizia e alla ripresa l’Anzio volerà in Sicilia per affrontare l’Ortigia.

AN BRESCIA-ANZIO WATERPOLIS 20-7 (5-2, 7-2, 4-1, 4-2)

AN BRESCIA: P. Tesanovic, V. Dolce 3, C. Presciutti, T. Gianazza 2, D. Lazic, B. Vapenski 1, V. Renzuto Iodice 3, K. Kharkov 4, J. Alesiani 2, S. Luongo 3, E. Di Somma 2, N. Gitto, T. Baggi Necchi. All. Bovo

ANZIO WATERPOLIS: S. Santini, N. Fratarcangeli, R. Pelicaric 1, S. Susak, D. Caponero, A. Goreta 3, G. Barberini, N. Cuccovillo 1, F. Lapenna 2, L. Bajic, E. Koprcina, D. Presciutti, E. Leoni. All. Tofani

ARBITRI: Castagnola e L. bianco

NOTE: Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: AN Brescia 3/8 + 5 rigori e Anzio Waterpolis 1/5 + un rigore. Leoni (A) para un rigore a Alesiani nel terzo tempo. Spettatori: 150 circa.