Filippo Sabatini farà parte nella nazionale italiana Under 17 di Baseball5 ai prossimi campionati Europei che si svolgeranno a Sofia (Bulgaria) dal 16 al 19 novembre. Una grande soddisfazione per il giocatore anziate in forza al Lions Nettuno che è stato inserito tra gli otto giocatori (4 maschi e 4 femmine) che indosseranno la casacca azzurra. Agli Europei l’Italia se la vedrà con Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Grecia, Israele, Lituania, Lettonia, Moldavia, Olanda, Romania e Turchia. Per il giovane Filippo Sabatini, classe 2007, è una grande soddisfazione per essere stato scelto dal manager Maurizio Bella tra i migliori quattro giocatori maschili italiani. Tra l’altro lui quest’anno ha fatto parte della Selezione Lazio che ha vinto il Torneo delle Regioni e sempre con la rappresentativa laziale ha partecipato negli Stati Uniti alle Final Four della Little League.