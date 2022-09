Le ragazze del Nettuno Softball City sono ad un passo dalla promozione in serie A2. Nelle prime due partite della finale giocate questa mattina sul diamante di Santa Barbara, le ragazze del presidente Mario Atturo hanno superato il Softball Shardana Iglesias 7-0 in gara1 e 5-2 in gara2. In considerazione del fatto che la finale per la promozione si gioca al meglio delle cinque partite, alle ragazze del City basta vincere uno dei tre match in programma la prossima settimana ad Iglesias, in Sardegna, per raggiungere la serie A2. Sarebbe un risultato straordinario a coronamento di una stagione dominata sulle squadre.