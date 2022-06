Operazione antidroga: dieci arresti

Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma nei confronti di dieci persone gravemente indiziate, a vario titolo, di traffico, detenzione e spaccio di stupefacenti. Sviluppatasi dall’ottobre 2016 al novembre 2017, l’indagine trae origine da alcuni servizi di osservazione eseguiti dagli inquirenti nei confronti di narco trafficanti stanziali nel territorio pontino. Gli episodi di traffico di sostanze stupefacenti ricostruiti nel corso delle indagini si collocano nel contesto di esportazioni di ingenti quantitativi di stupefacenti del tipo hashish, marjuana e cocaina sia via mare dal Marocco che via terra dall’Olanda al territorio nazionale.

In particolare l’indagine ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti che ha coinvolto due fratelli marocchini risultati gravemente indiziati di esserne gli organizzatori. Uno agiva in Marocco e organizzava l’esportazione della droga, mentre l’altro aveva il compito di organizzare e gestire l’arrivo, la custodia e lo smercio della droga nelle singole piazza di spaccio come quella di Tor Bella Monaca a Roma. La sostanza, così giunta a Roma, veniva tramite trafficanti pontini anche smerciata nelle piazze di spaccio di Latina, Sezze e Fondi e del litorale.

L’attività investigativa ha permesso di raccogliere diversi elementi indiziari a carico di altri soggetti responsabili di cessioni di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marjuana e hashish attraverso soggetti in grado di imperversare nel basso Lazio con una disponibilità pressoché illimitata di sostanza stupefacente. Nel corso dell’attività di indagine, oltre ad individuare i differenti canali di approvvigionamento della droga proveniente dai paesi del Maghreb e dall’Olanda, gli investigatori sono riusciti a documentare le località di destinazione dello stupefacente non immesso nel mercato pontino, ossia le province di Monza-Brianza, Roma e i comuni di Anzio e Ardea. Nel corso dell’indagine i Carabinieri hanno già proceduto all’arresto in flagranza di reato di oltre 20 persone ed al sequestro di circa 60 chilogrammi tra le diverse sostanze stupefacenti.