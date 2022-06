Legalità e lavoro: Cgil, Cisl e Uil in piazza ad Anzio e Nettuno il 6 e 7 giugno

“La legalità parte del lavoro”. E’ lo slogan dell’iniziativa di CGIL, CISL e UIL che si svolgerà lunedì 6 giugno dalle 9 alle 18 in piazza Cesare Battisti a Nettuno e martedì 7, sempre dalle 9 alle 18, ma in piazza Pia ad Anzio.

“La lotta contro le Mafie – spiegano le organizzazioni sindacali – non è solo questione di ordine pubblico, bensì una battaglia culturale che coinvolge tutta la società, a partire dal mondo del lavoro. Mai come in questo momento è necessario l’impegno delle Istituzioni e della Società Civile per contrastare le infiltrazioni mafiose ed ogni tipo di corruzione ed affermare una cultura ed una pratica della legalità in tutti gli ambiti. Anche ad Anzio e Nettuno“.

All’iniziativa di CGIL, CISL Cisl e UIL hanno per ora aderito Rete No Bavaglio, sezione Anpi Anzio-Nettuno, Sinistra italiana, Associazione Alzaia, Movimento Alternativa per Anzio, Circolo Legambiente le Rondini, M5S di Anzio, Pd di Nettuno e Anzio, Ordine dei Giornalisti del Lazio, società sportiva Atletico pop United, Circolo Legambiente Terracina, Europa Verde Terracina.