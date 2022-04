Partiamo dalla fine. A 8 secondi dal termine il giocatore maltese della Lazio Plumpton segna in superiorità numerica il gol dell’11 a 12. Per la Lazio sembra essere cosa fatta aver vinto il derby con l’Anzio e guadagnare 3 punti che gli possono regalare ancora speranze di salvezza. Invece non è così. Perchè in 8 secondi accade l’inimmaginabile. Il tecnico anziate chiama il time out per poter schierare subito la squadra davanti alla difesa laziale. E invita il portiere Vassallo ad andare in attacco per creare di fatto l’uomo in più. Giro della palla veloce che a 4 decimi di secondo è nella mano dell’estremo difensore anziate pronto a scagliare in porta e gonfiare la rete per acciuffare un insperato e soprattutto un’incredibile pareggio. E così Gabriele Vassallo dopo un infortunio rientra tra i pali e diventa il protagonista assoluto del derby e soprattutto in un qualcosa che raramente si vede nella pallanuoto. Tra l’altro lui si è reso anche protagonista di due parate decisive a tu per tu con l’avversario. Sostanzialmente si racchiude tutto in questo finale il derby tra Anzio e Lazio in un pareggio se vogliamo giusto per due formazioni che si sono date battaglia sin dall’inizio in un match rimasto sempre sul filo dell’equilibrio. E con un epilogo che rimarrà nella storia di questo derby.

ANZIO WATERPOLIS – SS LAZIO NUOTO 12-12

ANZIO WATERPOLIS: A. Antonini, G. Siani 1, C. Gandini 4, L. Di Rocco 1, A. Giorgetti 2, A. Grossi 1, A. Cunko, A. Mironov, F. Lapenna 2, A. Agostini, G. Casasola, D. Presciutti, G. Vassallo 1. All. Tofani

SS LAZIO NUOTO: M. Rossa, D. Vitale, B. Plumpton 2, J. Gambin, A. Vitale 1, L. Marini, D. Caponero 3, V. Paskovic, M. Leporale 3, S. Augusti, L. Checchini 3, A. Nenni, M. Serra. All. Sebastianutti

Arbitri: Nicolosi e Pinato

Note – Parziali: 1-2 4-4 3-3 4-3 Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Anzio Waterpolis 2/9 e S.S. Lazio Nuoto 4/6. Spettatori 250 circa.

Classifica Girone Retrocessione: Iren Genova Quinto 29, CN Posillipo 22, ADR Nuoto Catania 17, Anzio Waterpolis 16, Waterpolo Milano Metanopoli 12, Lazio Nuoto 8, Roma Nuoto 7.