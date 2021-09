Sabato 2 ottobre partirà il campionato di serie A1 e la neo promossa Anzio Waterpolis esordirà in Sicilia mercoledì 6 ottobre nella vasca dell’Ortigia in quanto la formazione siracusana sarà impegnata in avvio nella competizione europea. Nel secondo turno, la prima in casa, la formazione anziate ospiterà la Iren Genova Quinto. A seguire il terzo e quarto turno ci sarà il doppio derby laziale: prima in trasferta con la Lazio e poi allo stadio del Nuoto di Anzio affrontando la Roma. Dopo la regular season che vedrà impegnate 14 formazioni ci saranno i play off con semifinali e finali scudetto e anche le assegnazioni per il terzo e quinto posto dove parteciperanno anche la quinta e sesta classificata della regular season. In basso l’ultima in classifica retrocederà direttamente in serie A2. La penultima invece retrocederà solo se sarà distante di almeno nove punti dalla terzultima, altrimenti quest’ultime due si confronteranno in gare di play out per determinare la seconda squadra che dovrà retrocedere in serie A2.