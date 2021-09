Windsurfer – Barone è campione d’Italia Legend Master. In Francia per difendere il titolo Europeo

Giuseppe Barone continua mietere vittorie nel Windsurfer. A Pittulongu, in provincia di Olbia, ha conquistato il titolo Italiano nella categoria Legend Master. Sesto in assoluto su 140 partecipanti. Per lui anche la seconda piazza nel Course, Slalom e Long Distance. “Avendo passato un periodo particolare dal punto di vista fisico, subendo un’operazione – dice l’atleta anziate – la soddisfazione è doppia. Ho dovuto fare una preparazione lunga a partire dal mese di marzo“. Da una competizione all’altra, il campione del mondo in carica di Long Distance (titolo conquistato nel 2019 a Torbole, sul Lago di Garda), si trasferirà la prossima settimana in Francia, esattamente a Saint Cyr Sur Mer, per difendere il titolo Europeo che conquistò nel 2019 ad Hoorn, in Olanda, nella Course Race categoria Heavy. “Per il campionato Europeo saremo più concorrenti del solito – sottolinea Giuseppe Barone – Ci siamo allenati per questa competizione e come diceva il grande velista, tra l’altro ex allenatore della nazionale italiana alle olimpiadi, Valentin Mankin, le medaglie si vincono in allenamento e alle gare si va solo per ritirarle. Ci siamo allenati e vedremo cosa succederà“. Quel parlare al plurale è rivolto soprattutto alla figlia Benedetta, 12 anni, che si è allenata insieme al papà per esordire anche lei al campionato Europeo nella sua categoria. “Una doppia soddisfazione e vedremo cosa succederà“. Padre e figlia fanno parte del Circolo Canottieri Aniene. Infine Giuseppe Barone attualmente è in testa alla classifica mondiale nella categoria Legend Overall e sesto in quella assoluta.