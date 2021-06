Momenti di paura oggi pomeriggio sul campo sportivo di Villa Claudia nell’incontro di calcio tra Falaschelavinio e Vigor Perconti, semifinale di Coppa Lazio Under 19. Durante uno scontro di gioco un calciatore del Falaschelavinio, di Nettuno, cade sbattendo la testa sul terreno. Gambe e braccia si irrigidiscono anche se rimane vigile. Immediato è stato l’intervento dei sanitari presenti sul campo. Nel frattempo viene chiesto l’intervento dell’ambulanza che entra sul terreno di gioco. I medici del 118 prestano le proprie cure chiedendo successivamente l’intervento dell’eliambulanza che atterra sul campo per prelevare il giovane calciatore e trasferirlo all’ospedale San Camillo di Roma. “Gli è stata fatta subito una tac – dice il presidente del Falaschelavinio Emilio Pasquino – e per fortuna non è stato riscontrato nulla. E’ stato sottoposto ad altri esami e il ragazzo ora è sotto osservazione. Per fortuna è fuori pericolo e speriamo che si possa riprendere il prima possibile“. Dopo questo episodio la partita è ripresa regolarmente.