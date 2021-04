Anzio, i volontari di Plastic Free ripuliscono la Villa Imperiale

Migliaia di volontari in tutta Italia si sono dati appuntamento (nel rispetto delle norme anti-Covid) nella giornata di ieri per ripulire parchi, spiagge e altri spazi pubblici dai rifiuti di plastica (e non solo) dispersi nell’ambiente. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Plastic Free Odv Onlus. Tra i comuni del Lazio che hanno aderito all’iniziativa anche Anzio. “Ad Anzio – spiegano i volontari – ci siamo dedicati alla raccolta rifiuti sulla spiaggia e nelle grotte della Villa Imperiale. Abbiamo approfittato anche per dare dei cenni di storia ai bambini partecipanti, oltre a sensibilizzarli sull’importanza di non sporcare il nostro ambiente“.

Hanno partecipato alla giornata ecologica una sessantina di volontari tra i quali una decina di Guardie Zoofile Ecologiche Armellin o 92. Sono stati raccolti venti sacchi di plastica e circa 60 kg di vetro compresa una bottiglia di Amaro del golfo ancora sigillata.