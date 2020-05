Sei milioni di euro per aiutare i Comuni costieri nella gestione delle spiagge libere per la prossima stagione estiva. Li ha stanziati la Regione Lazio. Tra i comuni beneficiari ci sono anche Anzio e Nettuno che hanno ottenuto rispettivamente un contributo di 275.556,83 euro e di 192.241,41 euro. La delibera approvata dalla Giunta regionale sosterrà i Comuni nel garantire a turisti e villeggianti un accesso al mare senza rischi in un’estate che sarà caratterizzata da restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus.

“Un investimento importante – spiega il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – che permetterà ai comuni di avere risorse fondamentali per garantire l’accesso in sicurezza a tutti i cittadini sulle spiagge del nostro litorale. Dobbiamo far ripartire il turismo, ma lo dobbiamo fare continuando a tenere alta l’attenzione, perché il virus, è bene ricordarlo, non è ancora sconfitto. Per questo ci vuole la collaborazione di tutti: istituzioni e cittadini”.

La somma è stata ripartita tra i Comuni del litorale laziale in base a due parametri: la popolazione e la lunghezza di arenile delle spiagge libere e libere con servizi. “I fondi regionali – spiega ancora Zingaretti – potranno essere usati dai Comuni per mettere in campo tutte le azioni che riterranno necessarie per assicurare una frequentazione sicura in particolar modo delle spiagge libere”. I Comuni potranno dunque trovare soluzioni che assicurino il distanziamento sociale ed evitino assembramenti, intervenire per garantire una frequente pulizia e sanificazione degli arenili, istallare servizi igienici, organizzare il servizio di salvamento durante la balneazione e la sorveglianza del litorale.