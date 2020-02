Ieri ed oggi gli studenti dell’istituto “Trafelli” di Nettuno Valeria Vitolo (5B liceo), Michele Ariganello (5B liceo), Gianmarco Onori (5C liceo), Riccardo Dominici (5C liceo), accompagnati dal Professor Francesco Giordano, partecipano alla prima edizione della Maratona di Scienza “One Day Agorà Science Contest” presso il Palasport “Falcone e Borsellino” a San Severo in provincia di Foggia.

Si tratta di una gara di “problem solvingcon” tema a sorpresa negli ambiti Fisica, Astronomia, Biologia, Chimica, Informatica. In ogni ambito parteciperanno 8 squadre per un totale di 40 squadre di Licei Scientifici di tutto il territorio nazionale. Il Trafelli parteciperà nell’ambito della Fisica.

La gara avrà una durata di 24 ore ed è una maratona molto impegnativa perché si richiedono agli studenti spiccate competenze scientifiche ma anche competenze nella comunicazione e nella grafica digitale, in quanto dovranno illustrare i risultati finali del loro lavoro mediante una presentazione orale e videografica.

Durante le 24 ore i partecipanti resteranno all’interno del Palasport, senza contatti con l’esterno, sempre impegnati alla postazione di lavoro, con la possibilità di alternarsi per il riposo a due a due nei sacchi a pelo.

Una prestigiosa giuria decreterà i finalisti di ciascuna sezione e i vincitori della manifestazione. Tra i componenti il Prof. Valerio Rossi Albertini, primo ricercatore del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, docente di Fisica presso l’Università Tor Vergata di Roma e noto divulgatore scientifico. Presiederà la giuria il Prof. Silvio Garattini, direttore e fondatore dell’Istituto Mario Negri. “Auguriamo alla nostra squadra brillanti risultati – spiegano dalla direzione del Trafelli – sicuri che sarà un’esperienza emozionante e formativa”.