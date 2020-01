Importante successo in trasferta del Falaschelavinio che va a vincere per 2 a 0 lo scontro salvezza sul campo dello Sporting Genzano, scalvando in classifica la stessa formazione castellana. Protagonista del match Neroni autore di una doppietta. Il calciatore anziate segna prima al 9′ con un diagonale fuori area e poi al 25′ della ripresa che dal limite dell’area fa partire un sinistro che si infila sotto l’incrocio dei pali. Per la cronaca al 40′ del primo tempo il Falaschelavinio resta in dieci per l’espulsione di Desideri per fallo da ultimo uomo. Al 9′ del secondo tempo anche lo Sporting Genzano resta con un giocatore in meno: Matteo lascia il campo per doppia ammonizione.