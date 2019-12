Anzio, spuntano scritte antisemite: “Anna Frank è della Roma e Balotelli pure”

Ancora scritte offensive e il nome di Anna Frank usato come ‘insulto’ nel campo del calcio. Sono apparse questa mattina su un muro di recinzione situato alla fine di via dei Faggi, all’angolo tra via Adriatico a Villa Claudia. Indignati i residenti del quartiere che al risveglio si sono trovati davanti quell’immagina choc e chiedono che le scritte vengano rimosse. A campeggiare sul muro è la frase con tanto di svastica: “Anna Frank è della Roma e Balotelli pure“.

Purtroppo non è la prima volta che i supporter della Lazio tirano in ballo Anna Frank. Anche se questa volta gli imbecilli di turno hanno pensato bene di accostare la ragazza ebrea e Balotelli. Nel dicembre 2017 svastiche e il riferimento ad Anna Frank apparve sul muro del Centro Ecumenico per la Riconciliazione di Lavinio. Nello stesso anno un’altra scritta “Romanista Anna Frank” e una svastica erano state rimosse dalla polizia locale in via dei Cerchi a Roma, davanti al Circo Massimo. Nemmeno un anno dopo il caso degli adesivi con l’immagine di Anna Frank con la maglia della Roma. Qualche mese dopo ultrà biancocelesti, durante la gara di campionato contro il Cagliari, affissero figurine che raffiguravano Anna Frank con la maglietta della Roma. Gesti duramente stigmatizzati che a quanto pare continuano ad accadere.