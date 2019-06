Cattivo odore e quattro persone ricoverate in ospedale per intossicazione. E’ successo da poco nella zona dello stabilimento ex Kyklos subito dopo Tre Cancelli, sul territorio del comune di Aprilia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dell’Arpa Lazio per verificare se la nube maleodorante sia sia propagata dallo stabilimento. Sul posto anche rappresentanti del Comitato che si batte contro la presenza dell’impianto. Dopo circa un’ora i ricoverati sono stati dimessi dall’ospedale.