Il Latina Anzio si aggiudica il primo round della semifinale play off vincendo nella vasca del Torino per 12 a 10. E’ stata una gara molto combattuta con le squadre che si sono continuamente avvicendate nel punteggio. Ha prevalso la tattica e la fisicità degli uomini di Mirarchi che nell’ultimo tempo hanno dato il colpo finale conquistando la vittoria. Mercoledì 12 giugno alle ore 18 ad Anzio ci sarà la gara di ritorno della semifinale play off, dove i pontini- anziati in caso di vittoria accederanno alla finale, altrimenti si tornerà in Piemonte sabato 15 giugno per disputare la “bella”.

TORINO – LATINA ANZIO 10-12 (4-3, 2-4, 3-2, 1-3)