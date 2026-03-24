Cinema Multisala MODERNOwww.cinema-moderno.itPiazza della Pace, 9 – Anzio (RM) Programmazione dal 26 agosto al 2 settembreMAGNUM: OCEANIA 16.30-19.00-21.30MEDIUM: THE DOG STARS – LE STELLE DOPO LA FINE 16.30-19.00-21.30MINIMUM 1: ODISSEA 16.30MINIMUM 1: SPIDERMAN BRAND NEW DAY 19.45MINIMUM 1: INSIDIOUS: FUORI DALL’ALTROVE 22.30MINIMUM 2: SPIDERMAN BRAND NEW DAY 16.30MINIMUM 2: INSIDIOUS: FUORI DALL’ALTROVE 19.15MINIMUM 2: HARRY […]
All’interno del Nettuno Wine Festival 2026, in programma oggi domenica 30 agosto, il Lungomare Matteotti ospiterà WineFestArt, un’iniziativa dedicata all’arte, alla creatività e alla condivisione.A partire dalle ore 18, davanti al Comune, sarà realizzata una vera e propria strada di carta lunga 50 metri, sulla quale bambini, adulti e appassionati potranno dipingere liberamente, contribuendo alla […]