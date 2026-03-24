Eventi

Ad Angelo Rodà, il prestigioso Premio nazionale “Lucio Dalla” tenutosi ad Ostia con il brano “I segreti di Heka”

Si chiama Angelo Rodà, ha quarantuno anni, una passione profonda per la musica e da qualche settimana si è trasferito a Nettuno. Giusto in...

Ultime notizie

In evidenza

Tutti i numeri del nuovo parcheggio della scuola primaria “Collodi” a Lavinio

Non solo cento parcheggi, dei quali quattro destinati a disabili, su 5000 metri quadrati. Ma anche 1500 destinati a verde con la messa a...
Arte

Anzio, al via la seconda edizione del Think Tank Art: una galleria a cielo aperto

di Chiara SagripantiPrende il via la seconda edizione del Think Tank Art e dal 14 al 20 settembre la città di Anzio si trasforma...
Cronaca

Incidente stradale tra due auto lungo la Provinciale 23B a Nettuno, lievemente ferite quattro persone

Hanno riportato solo lievi ferite quattro persone coinvolte in un incidente stradale che si è verificato ieri sera, intorno alle 20, lungo la strada...
Cronaca

Nuovo parcheggio per la scuola primaria “Collodi” di Lavinio, donato da un privato alla città di Anzio

Bella sorpresa per i genitori degli alunni della scuola primaria “Collodi“ di Lavinio Stazione. Questa mattina hanno infatti potuto parcheggiare le proprie auto nel...

Cronaca

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Cronaca

Incidente stradale tra due auto lungo la Provinciale 23B a Nettuno, lievemente ferite quattro persone

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Politica

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Cronaca

Abbandono di rifiuti e lotta agli zozzoni: sanzioni, patenti sospese e due denunce ad Anzio

La polizia locandina di Anzio ha sorpreso otto persone che stavano abbandonando rifiuti sul territorio comunale e le ha denunciate. È il bilancio dei...
Kinsale Pub

Cultura

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Cultura

Domani, domenica 6 Nettuno sarà presente nel corteo della Regata Storica a Venezia sul Canal Grande

Domani la Città di Nettuno parteciperà con l’equipaggio dell’Associazione Voga Veneta Nettuno-Anzio, per il tredicesimo anno consecutivo, al corteo sportivo della Regata Storica in...

Scuola

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Sport

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Baseball

Baseball – Playoff, i Dolphins Anzio strapazzano l’UniMe Messina e vedono all’orizzonte la serie B

Nella prima gara della finale playoff per la conquista della serie B, i Dolphins Anzio strapazzano l’UniMe Messina con il larghissimo punteggio di 20...

Il Giornale della Settimana

Divise sporche – Clicca e sfoglia GRATIS il settimanale online il Granchio

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Riva Ricambi Anzio
Visan

Cinema

La programmazione settimanale dei cinema fino al 2 settembre

Cinema Multisala MODERNOwww.cinema-moderno.itPiazza della Pace, 9 – Anzio (RM) Programmazione dal 26 agosto al 2 settembreMAGNUM: OCEANIA 16.30-19.00-21.30MEDIUM: THE DOG STARS – LE STELLE DOPO LA FINE 16.30-19.00-21.30MINIMUM 1: ODISSEA 16.30MINIMUM 1: SPIDERMAN BRAND NEW DAY 19.45MINIMUM 1: INSIDIOUS: FUORI DALL’ALTROVE 22.30MINIMUM 2: SPIDERMAN BRAND NEW DAY 16.30MINIMUM 2: INSIDIOUS: FUORI DALL’ALTROVE 19.15MINIMUM 2: HARRY […]
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Eventi

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Sapori e tradizioni

WineFestArt, l’arte entra nel programma del Nettuno Wine Festival 2026

All’interno del Nettuno Wine Festival 2026, in programma oggi domenica 30 agosto, il Lungomare Matteotti ospiterà WineFestArt, un’iniziativa dedicata all’arte, alla creatività e alla condivisione.A partire dalle ore 18, davanti al Comune, sarà realizzata una vera e propria strada di carta lunga 50 metri, sulla quale bambini, adulti e appassionati potranno dipingere liberamente, contribuendo alla […]
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Sociale

Legge 104: tanto rumore, pochi cambiamenti, più che altro un aggiustamento burocratico. Intervento di Roberto Alicandri.

È stata presentata come una novità importante per le famiglie che assistono una persona con disabilità. Ma basta guardare un po’ più da vicino...
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