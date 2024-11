Corsi all’istituto Comprensivo Anzio I, premiati gli studenti

Come da tradizione, anche quest’anno l’Istituto Comprensivo Anzio I ha premiato gli studenti che hanno partecipato con successo ai corsi Cambridge, Gioiamathesis e Pa.Di. (patentino digitale) nel corso dell’a.s. 2023/24. La cerimonia di consegna degli attestati è stata occasione per valorizzare il lavoro svolto e condividere con allievi, famiglie, genitori e docenti l’importanza dell’apprendimento dell’inglese e delle certificazioni indispensabili per promuovere e sviluppare competenze a garanzia di un futuro ricco di opportunità. L’Istituto Comprensivo Anzio I, riconosciuto da alcuni anni quale “Centro preparatore Cambridge”, è punto di riferimento per quei ragazzi che vogliono conseguire le certificazioni Cambridge e offre corsi di preparazione pomeridiani ed esami in sede, grazie al supporto di docenti altamente preparati e specializzati. Oltre gli attestati di lingua inglese, nel corso della cerimonia sono stati premiati i ragazzi che hanno partecipato ai giochi matematici “Gioiamathesis”. Agli studenti che hanno seguito il corso di formazione promosso dalla Regione Lazio sono stati consegnati i Patentini Digitali, utili strumenti per un utilizzo consapevole della rete. La Dirigente Scolastica, Dott.ssa Enza Di Lillo, ha ringraziato i partecipanti e ha ricordato l’impegno continuo e costante dell’Istituto Comprensivo Anzio I che, nell’ottica dell’innovazione, offre una vasta gamma di percorsi di ampliamento dell’offerta formativa (corsi di recupero e potenziamento in diverse discipline, laboratori di arte e di musica, giochi sportivi, corsi di mentoring e competenze di base nella lotta alla dispersione scolastica, percorsi STEM e Nuovi Linguaggi, corso Dele per la certificazione della lingua spagnola) al fine di sostenere alunni e studenti nel loro processo di crescita e successo formativo.