Trasferta a La Maddalena per l'Anzio che proverà a ritrovare la vittoria che manca da quattro turni. I neroniani sono in un momento no, con solo un punto conquistato nelle ultime quattro gare. Domenica 3 novembre a Cisterna di Latina è arrivata una sconfitta per 2-1 con il Gelbison. Adesso l'Anzio deve assolutamente ritrovare la vittoria per non sciupare il vantaggio acquisito nell'ottimo avvio di campionato. Davanti avrà una formazione che ha raccolto sette punti in dieci gare e che ha cambiato guida tecnica. La sconfitta nel derby con l'Atletico Uri è costata l'esonero a Carlo Cotroneo, con la squadra affidata per il momento a Massimiliano Fascia. "Quando affronti una squadra che ha cambiato allenatore è come giocare la prima di campionato – commenta il direttore tecnico dell'Anzio Emanuele Cirilli – tutte le informazioni sul loro metodo di gioco sono decadute. Dobbiamo essere…