Facebook chiude “Il Bar del Baseball”, che riparte con un nuovo gruppo

Duro colpo per gli amministratori del gruppo Facebook “Il Bar del Baseball”. Il popolarissimo gruppo operativo da otto anni che raccoglie migliaia e migliaia di appassionati di questa disciplina non solo dall’Italia, ma anche dal mondo è stato chiuso da Fb. I motivi della decisione sono affidati ad una nota degli amministratori Gianluca Marcoccia, Emanuele Tinari, Massimo Ciamarra ed Emanuela Pivirotto. Pur nella difficoltà del momento, non si sono persi d’animo e hanno attivato un nuovo gruppo che si chiama “Il BAR DEL BASEBALL 2”.

Agli amici de “Il Bar del Baseball” va tutta la solidarietà della redazione del Granchio.

Ecco la nota degli amministratori:

“Amici ed Amiche de Il Bar del Baseball – scrivono gli amministratori – vi chiediamo AIUTO!!!

Ieri notte è stato chiuso Il Bar del Baseball da Fb, qualche mese fa tra i commenti in alcuni post ci sono stati insulti pesanti, purtroppo non riusciamo a controllare tutto, questi commenti sono stati segnalati a Fb e ieri ci è stato comunicato che per la reiterazione continua di certe persone ci hanno chiuso il gruppo, anche colpa nostra che ci siamo limitati ad intervenire con ammonimenti verbali invece di bannare gli utenti responsabili di ciò.

Il lavoro di 8 anni è andato in fumo, per fortuna abbiamo molte cose salvate nell hard disk, ci vorranno anni per ricaricare il tutto ma non ci arrendiamo.

Tramite un legale – continuano gli amministratori – stiamo cercando di recuperare la situazione. Ci vorrà del tempo, nel mentre per non fermare la solita attività di diffusione dei nostri amati sport abbiamo creato questo nuovo gruppo, pertanto chiediamo a tutti gli amici di aiutarci, invitando tutti i loro amici ad iscriversi nuovamente sul IL BAR DEL BASEBALL 2.

Forza noi non MOLLIAMO confidiamo come sempre nel nostro motto “Condivisione e Partecipazione”. Grazie a tutti anticipatamente.

Gli amministratori Gianluca Marcoccio, Massimo Ciamarra, Cristina Pivirotto e Emanale Tinari

https://www.facebook.com/share/XPTNtJwLh5qafKwC/?mibextid=K35XfP