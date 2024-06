Il Falaschelavinio ha deciso di chiudere tutte le attività sportive e nello stesso tempo il presidente Emilio Pasquino di abbandonare il mondo del calcio. Il club anziate lo fa sapere tramite un comunicato che pubblichiamo di seguito.

Il Falaschelavinio comunica che cesserà l’attività.

A causa dei numerosi problemi riscontrati nell’ultima stagione agonistica, in primis la chiusura forzata del centro sportivo di Villa Claudia, la dirigenza, con molto rammarico, ha deciso di chiudere.

A seguito di questa decisione il presidente Emilio Pasquino, con grosso dispiacere, comunica che dopo 30 anni lascerà il mondo del calcio. Quello che è successo nell’ultimo periodo ha fatto perdere la passione per il calcio al nostro numero uno. Una passione, o meglio una malattia, come la definisce il presidente, che gli ha regalato tante gioie a livello sportivo, tra le altre portando una piccola società come il Lavinio Campoverde dalla Seconda Categoria all’Eccellenza, una passione venuta meno a causa di problemi politici che hanno ben poco a che fare con lo sport. Per cui non essendoci più i presupposti per fare calcio Emilio Pasquino lascia la sua avventura nel calcio dopo 30 anni.

Molto probabilmente lo vedremo su qualche campo di calcio a vedere qualche partita, perché il calcio lo seguiamo e lo amiamo tutti, ma sarà solo in veste di spettatore.

La società ringrazia tutte le persone che nel corso degli anni hanno lavorato e difeso i colori del Falaschelavinio, dagli allenatori ai dirigenti e a tutti i tesserati.