E’ partita ieri a Poznan, in Polonia, la seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo di fioretto femminile. L’anziate Camilla Mancini esordirà oggi nel tabellone principale da 64 entrata per diritto di ranking. Affronterà in pedana in derby tutto italiano Beatrice Monaco, la quale nella gara di qualificazione ai “64” ha eliminato la koreana Kim (15-11). Ricordiama che Camilla Mancini a dicembre nella prima tappa di Saint Maur (Francia) vinse la medaglia d’oro nella prova a squadre.