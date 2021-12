L’Anzio Waterpolis esce sconfitto dalla vasca della Rari Nantes Savona con il risultato di 19 a 8. La superiorità dei liguri si vede sin dalle prime battute quando partono a razzo e chiudono la prima frazione in vantaggio 3 a 0. Poi dal secondo periodo allungano il punteggio mettendo in evidenza nella fase difensiva la marcatura a uomo, mentre in avanti si mostrano abili nel liberare il proprio compagno al tiro. L’Anzio giocando la sua gara con umiltà e dedizione mostra nel terzo tempo la sua parte migliore chiudendo il parziale in parità (3-3), dove risalta il bel gol di “sottomano” di Presciutti oltre i cinque metri di distanza e le due reti in controfuga di Agostini e Lapenna. Poi nella quarta frazione il Savona allunga sempre di più e chiude con tranquillità il match. L’Anzio Waterpolis resta in Liguria per affrontare domani (domenica 12 dicembre) i campioni d’Europa della Pro Recco, attualmente in testa alla classfica insieme al Brescia. In pratica viene anticipato l’incontro di sabato prossimo perchè quel giorno la Pro Recco (vincitrice della Champions League 2021) sarà in Ungheria per preparare la Supercoppa Europea del 20 dicembre contro il Szolnok, squadra ungherese vincitrice della scorsa edizione dell’Euro Cup.

RN SAVONA – ANZIO WATERPOLIS 19-8 (3-0, 6-1, 3-3, 7-4)

RN SAVONA: F. Massaro, N. Rocchi, A. Patchaliev 1, A. Urbinati 1, G. Molina Rios 2, V. Rizzo 2, A. Caldieri 1, L. Bruni 2, P. Giovanetti, A. Fondelli 3, M. Iocchi Gratta 6, G. Maricone 1, A. Turazzini. All. Angelini

ANZIO WATERPOLIS: A. Antonini, G. Siani, C. Gandini, L. Di Rocco, A. Giorgetti 2, A. Grossi, A. Cunko 1, A. Mironov, F. Lapenna 2, A. Agostini 2, G. Casasola, D. Presciutti 1, G. Vassallo. All. Tofani

Arbitri: D’Antoni e Carmignani

Note: Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Savona 4/7 + un rigore e Anzio 2/10