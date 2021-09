L’esordio in serie A1 dell’Anzio Waterpolis inizia con il pprimo turno della Coppa Italia che si svolgerà dal 17 al 19 settembre. Le 14 squadre della massima divisione sono state divise in 4 gironi (2 da 3 squadre, 2 da 4), con le prime due classificate di ogni raggruppamento che accedono alla Final Eight in calendario dall’11 al 13 marzo 2022. L’Anzio Waterpolis è stato inserito nel girone B insieme a Posillipo, Pro Recco e Roma Nuoto. Gli altri raggruppamenti sono composti dal Girone A: Brescia, Rari Nantes Salerno, Quinto, il Girone C: Trieste, Savona, San Donato Metanopoli e il Girone D: Ortigia, Catania, Telimar Palermo, Lazio. Ancora non si conoscono i luoghi dei quattro concentramenti di questo primo turno.