“Più notti più sogni”: come la Regione vuole rilanciare il turismo

Manca sempre meno all’arrivo dell’estate e sono diverse le persone che hanno deciso di passare una vacanza lontani dalla propria casa.

Per questo motivo la Regione Lazio ha deciso di lanciare la campagna “Più notti più sogni“: pensata per rimettere in moto il turismo, ma anche per dare l’opportunità a chi arriva o vive nella nostra Regione di conoscere meglio tutte le ricchezze della nostra terra: le sue tipicità, i prodotti, i musei e di partecipare ai tanti eventi culturali e sportivi.

Dal primo luglio, infatti, tutti coloro che passeranno almeno tre notti consecutive nel Lazio, la quarta sarà pagata dalla Regione. Mentre se i turisti passeranno cinque notti consecutive, la Regione finanzierà le due successive.