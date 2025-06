Gabriele Carraroli e Maria Casciotti vincono la “10 KM di Nerone”

Con una partecipazione entusiasta e numerosa, si è conclusa questa mattina ad Anzio la seconda edizione della “10 KM di Nerone” (in memoria di Angela Lepore), gara podistica che ha unito sport, cultura e paesaggio in un evento che ha animato le vie storiche e il lungomare della città di Anzio e Nettuno. La manifestazione ha registrato oltre 500 partecipanti, con 400 atleti iscritti alla gara competitiva e circa 100 persone alla camminata non competitiva e Family Walk, confermando il successo di un format pensato per coinvolgere sportivi, famiglie e appassionati di ogni età. L’evento, organizzato dall’ASD Italia Sport Running con l’approvazione di OPES Latina, ha avuto il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Anzio, del Comune di Nettuno e della Pro Loco Forte Sangallo, a testimonianza della forte collaborazione tra istituzioni, territorio e mondo sportivo. Con partenza e arrivo in Piazza Garibaldi, nel cuore di Anzio, il percorso della “10 KM di Nerone” ha toccato alcuni tra i luoghi più iconici del territorio. La manifestazione si è distinta anche per l’attenzione all’organizzazione, alla sicurezza e all’accoglienza degli atleti, grazie all’impegno di decine di volontari, Protezione Civile, Croce Rossa, Forze dell’Ordine e staff. Sul piano sportivo, la gara ha regalato emozioni forti e ottime prestazioni cronometriche. A vincere la gara maschile è stato Gabriele Carraroli con il tempo di 34′, mentre tra le donne ha trionfato Maria Casciotti che ha fermato il cronometro a 39’27”. “Questa giornata è la dimostrazione che lo sport, quando incontra la bellezza del territorio e il calore della comunità, può generare qualcosa di unico – ha detto il presidente di Italia Sport Running Fabio Ferrami -. Ringraziamo i tantissimi partecipanti, i nostri volontari, le istituzioni che ci hanno sostenuto e ogni singola persona che ha contribuito alla riuscita dell’evento. La “10 KM di Nerone” è solo all’inizio del suo cammino, e oggi abbiamo messo una base solida per le edizioni future”. Visto il successo di questa edizione, la “10 KM di Nerone” si candida a diventare un appuntamento fisso nel panorama delle corse su strada del Lazio. L’obiettivo per il 2026 è ampliare ulteriormente la partecipazione e continuare a valorizzare Anzio e Nettuno attraverso lo sport.