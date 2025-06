Claudio Lotito e Paride Tulli, una rimpatriata tra vecchi amici alla kermesse di Forza Italia ad Anzio.

Politica e calcio. Alla convention di Forza Italia non è ovviamente passata inosservata la presenza del presidente della Lazio, nonché senatore, Claudio Lotito. In tanti hanno voluto incontrarlo per parlare non tanto di strategie politiche, quanto proprio della squadra biancazzurra per capire cosa intende fare per rinforzarla e placare la contestazione dei tifosi. Un argomento di discussione, quello del calcio, che ha provato ad intavolare anche Paride Tulli che con Claudio Lotito ha fatto militanza politica alla metà degli anni ‘70. “Erano anni che non lo incontravo – racconta Paride Tulli – e quando mi ha visto ci siamo riabbracciati, ricordato i tempi dell’attività politica nel Partito socialdemocratico romano. Lotito venne anche spesso ad Anzio ospite a casa mia. Nel tempo ci siamo persi di vista per rincontrarci in questa occasione. Ho anche provato a fargli anche una domanda sulla Lazio, perché io tifo per la Lazio – spiega Tulli -, ma mi ha subito bloccato dicendo solo che tutti chiedono soldi. Non non so cosa volesse precisamente dire, ma ci siamo ripromessi di sentirci ancora a Roma”.