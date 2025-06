Alla maratona “10 KM di Nerone” previsti oltre 500 partecipanti

Saranno più di 500 i partecipanti della “10 KM di Nerone”, la maratona di 10,5 chilometri che si svolgerà domani, domenica 20 giugno, per le strade di Anzio e Nettuno. Un evento organizzato da Italia Sport Running sotto l’egida dell’ente di promozione OPES Comitato di Latina, con il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Anzio, del Comune di Nettuno e della Pro Loco Forte Sangallo. Sarà anche il 1° Memorial in ricordo di Angela Lepore. I partecipanti si ritroveranno alle ore 7.30 a Piazza Garibaldi, ad Anzio, punto di partenza e arrivo della gara. La piazza verrà trasformata in un villaggio di accoglienza con musica, ristoro tecnico potenziato e premiazioni animate. La manifestazione è aperta anche ai camminatori e alle famiglie, grazie alla formula “Family Walk” su percorso ridotto, con partenza immediatamente successiva alla gara competitiva. Una volta partiti da piazza Garibaldi, il percorso attraverserà Via Gramsci, Castello Nettuno, Porto di Nettuno, Viale Mencacci, Via Ardeatina fino allo stabilimento Rivazzurra, per poi proseguire lungo le Grotte di Nerone, Riviera Mallozzi, Porto di Anzio per poi concludere a Piazza Garibaldi. È previsto un ricco montepremi in buoni valore per i primi classificati assoluti nel settore maschile e femminile. Premi per tutte le categorie e premiazioni per le prime tre società con maggior numero di arrivati.