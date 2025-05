Nella casa di riposo “Tosi” di Nettuno saranno realizzati anche uffici del Centro per l’impiego

Dopo la casa per il “Dopo di noi”, il Comune di Nettuno mette in campo un altro progetto per il recupero della casa di riposo “Tosi“ abbandonata al degrado dal 2009. La giunta comunale guidata dal sindaco Nicola Burrini ha infatti approvato il progetto, elaborato dagli uffici, per i lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di una porzione dell’immobile Ex Casa di Riposo “Tosi”. I nuovi spazi ospiteranno la nuova sede di Centro per l’impiego.

La progettazione nasce dalla volontà del Comune di aderire alla Deliberazione della Giunta regionale del 4 novembre 2022, n. 978, sul “Piano straordinario di potenziamento dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro del Lazio 2019-2021” e alle “Nuove Linee di indirizzo finalizzate all’individuazione delle modalità di attuazione del potenziamento infrastrutturale delle sedi dei Poli, dei Centri per l’impiego e degli Uffici locali dell’Agenzia regionale Spazio Lavoro”.

Si tratta di interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il progetto che il Comune ha inviato alla regione Lazio prevede la ristrutturazione del primo piano con la realizzazione di un sala d’attesa, tre uffici, più servizi. Rispetto ai due appartamenti del “Dopo di noi”, gli uffici del Centro per l’impiego avranno un’entrata indipendente. Per questo progetto il Comune prevede, da parte della regione, un contributo di 650 mila euro.

“Con questa progettazione – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Iannone – miriamo alla riqualificazione dell’intero edificio, di cui verrà rispettata la destinazione socio sanitaria al servizio dei cittadini.

La stima del progetto di spesa e intervento per la riqualificazione è di circa 650mila euro”. Ottenuto il finanziamento, si passerà alla fase cruciale, che è quella dell’avvio della procedura di affidamento dei lavori di ristrutturazione di questa porzione dell’edificio che, con tutta probabilità, saranno espletati da Città metropolitana.