Porto di Anzio nel caos, Noi moderati chiede le dimissioni dell’amministrazione comunale

Sull’emergenza sicurezza che da mesi condiziona le attività portuali, soprattutto quelle dei pescatori a causa dell’insabbiamento dei fondali, intervengono con una durissima nota e il consigliere comunale di Noi moderati Silvio Marsili e il coordinatore cittadino Umberto Succi anche a nome del direttivo. Di seguito la nota:

“Il porto di Anzio, fulcro vitale della città, è paralizzato dall’insabbiamento, simbolo dell’incapacità dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Aurelio Lo Fazio. Il partito Noi Moderati di Anzio, con il presente articolo firmato e sottoscritto da tutto il direttivo, denuncia il fallimento della giunta e ne chiede le dimissioni immediate.

La Regione Lazio ha stanziato 350.000 euro a gennaio 2025 e 1.000.000 di euro il 14 maggio 2025 per il dragaggio del canale di accesso, con un progetto per rimuovere 24.000 metri cubi di sabbia. Eppure, i lavori non sono mai iniziati. Il 19 marzo 2025, il sindaco Lo Fazio e il vicesindaco nonché assessore ai Lavori Pubblici e al demanio, Pietro Di Dionisio, promettevano di predisporre gli atti per l’affidamento dei lavori. A oggi, nessuna azione concreta è stata intrapresa, lasciando il porto inagibile.

I pescatori, colonna portante dell’economia locale, sono a casa senza lavoro, con famiglie in difficoltà. I collegamenti con le Isole Pontine sono fermi, compromettendo la stagione estiva e infliggendo un danno economico devastante. Anzio, città di prestigio internazionale subisce un’umiliazione: un porto bloccato è un disastro per il turismo e l’immagine della città.

Il consiglio comunale del 27 maggio 2025, perso in discussioni sulla cittadinanza a Mussolini di un secolo fa, ha ignorato la crisi del porto. Mentre altri porti laziali, vicino a noi, ricevono interventi e l’onore di ospitare nei loro porti la prestigiosa nave Amerigo Vespucci, Anzio resta indietro. Noi Moderati di Anzio non tollera più questa giunta latitante e inetta. La città merita un governo capace di agire. Chiediamo le dimissioni immediate per ridare futuro al porto e alla comunità”.

Il Consigliere comunale Silvio Marsili,

il Coordinatore Umberto Succi e

Il Direttivo di Noi Moderati Anzio