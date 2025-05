Bando sull’efficientamento energetico ad Anzio: la lista Turano denuncia irregolarità amministrative

In relazione al finanziamento di 1,5 milioni di euro erogato dalla regione Lazio relativamente a lavori di efficientamento energetico in due scuole di Anzio, interviene la lista Turano per Anzio. Pur esprimendo soddisfazione per il finanziamento, contesta “gravissime responsabilità amministrative sulla redazione del bando, nonché responsabilità politiche“.

Tanto da presentare una una ulteriore interrogazione con risposta scritta per sollecitare le informazioni già richieste, ma ancora mancanti.

Sotto accusa i progetti relativi ai due interventi firmati da un professionista esterno senza che il comune di Anzio avesse deliberato l’incarico professionale. Una decisione che la Lista Turano definisce sconvolgente. “Il primo bando redatto dalla nuova amministrazione – si legge in una nota della Lista Turano – è stato inviato con elaborati progettuali, prodromici alla partecipazione al finanziamento, firmati da un professionista esterno senza incarico professionale.

Nella nota di risposta parziale all’interrogazione, l’amministrazione ci fa sapere che “il professionista ha fornito il proprio supporto, e sottoscritto i relativi atti, in puro spirito di collaborazione con la pubblica amministrazione.”

È su questo punto la lista Turano richiama alle indicazioni dell’Anticorruzione. “L’ANAC – continua in proposito la nota – è stato chiaro sulle irregolarità dei procedimenti “a titolo gratuito”, proprio per evitare tutte quelle collaborazioni che poi si trasformavano in una sorta di cambiali firmate in bianco”. Insomma, per la lista Turano il professionista che ha offerto gratuitamente le due progettazioni, potrebbe avere anche l’incarico ufficiale. “Ci domandiamo – continua la nota – come una coalizione, che ha “vinto” le elezioni con un programma elettorale che metteva come priorità un fantomatico ritorno alla legalità e alla trasparenza nelle procedure amministrative, come primo atto di redazione di un finanziamento, possa aver seguito una strada piene di ombre. È accettabile che senza alcun affidamento o procedimento pubblico che dia garanzie di trasparenza, chiunque possa entrare nelle scuole, negli uffici e relazionarsi con l’assessore?

Chiederemo all’amministrazione – conclude la nota della lista Turano – se sono stati verificati tutti i requisiti obbligatori per legge, come certificazione EGE (esperto in gestione dell’energia), certificato antimafia e regolarità contributiva”.